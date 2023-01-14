籃球︱6將得分上雙　東方ABL大勝印尼泗水羅浮宮　明鬥越南西貢熱火 (22:13)

東方在上仗不敵澳門黑熊後，今場面對東道主球隊盡顯爭勝決心，雖然兩隊在開賽初段鬥得緊湊，「藍軍」首節僅領先21：17，但次節有巴錫和麥洛連裏應外合，前者頭兩節轟5球3分共得19分，後者則於禁區一柱擎天，多次摘下籃板，完半場將領先優勢擴至51：35。

東方在下半場維持領先，主帥柏利施域為準備「背靠背」賽事作出輪換，後備上陣的梁嘉顯貢獻14分，徐氏兄弟遠成及遠征各得10分，巴錫轟5球3分得19分，而麥洛連和基拔交出「雙雙」，兩人同得17分，前者摘下15個籃板，後者則交出10記助攻，領東方以109：64大勝印尼泗水羅浮宮，戰績改寫至5勝1負。

對於東方6人得分上雙，麥洛連直言反映球隊板凳深度，而且隊友願意分享球權。至於東方明日面對戰績為4勝1負的越南西貢熱火，主帥柏利施域不敢掉以輕心，「他們或是最難打的對手，我今場也讓一些球員休息，希望明日可以盡力而戰」。

其他報道：港超︱傑志5球大勝港會 伊高後備入替完成返港首戰 稱自身風格略有改變

其他報道：籃球︱被土耳其當局列恐怖份子懸紅通緝 前NBA球員簡達認憂人身安全

其他報道：港超︱深水埗險勝U23贏榜尾戰首「開齋」 杜國榆首建功 郭嘉諾目標雙位數積分

其他報道：籃球︱被土耳其當局列恐怖份子懸紅通緝 前NBA球員簡達認憂人身安全

其他報道：游泳︱何詩蓓盼汲取挫折打好根基 展望今年亞運世界賽爭佳績