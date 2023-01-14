港超︱傑志5球大勝港會　伊高後備入替完成返港首戰　稱自身風格略有改變 (21:12)

傑志憑丹恩奴域頭頂腳踢梅開二度，以及基爾頓建功，在上半場已領先3：0。下半場羅拔圖及米基爾再入兩球，終以5：0大勝港會，賽後8戰21分，暫升榜首，領先明晚才出戰的理文3分。

2018/19年港足先生伊高沙托尼，自2020年10月後，相隔逾兩年重返港超，過去兩年他先後效力中甲梅州客家及日乙甲府風林，上季隔甲府贏得日本天皇盃。今仗賽後場邊還有球迷身穿甲府球衣，以及高舉其和富大埔的18號球衣。

剛於周日30歲生日的伊高表示，高興首為傑志上陣及個人兩個月來首仗，笑言加盟爭標的傑志是有些壓力，又稱經過在日本聯賽落班半年後進步不少，也改變了些自身風格，「不再像是3、4年前年輕的我，現在我會有更多傳球與隊友配合」。傑志主教練朱志光也稱，感覺伊高表現成熟了一點，並不擔心會跟明加索夫等翼鋒「撞位」，「以前他往往盤球會壓落底線，今場可能早已領先，他後備入替後踢得很聰明，有和隊友撞牆配合，現在傑志多名前場球員都可左右兩邊踢」。他笑言伊高曾向他透露，在內地聯賽落班時受疫情隔離因素影響，「人生如少了數年」，亦因而跟家人長時間分隔兩地，故去年底主動聯絡他，希望返港加盟傑志，同時有更多時間陪伴妻兒。

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