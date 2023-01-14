籃球︱被土耳其當局列恐怖份子懸紅通緝　前NBA球員簡達認憂人身安全 (19:40)

據多間美國媒體報道，土耳其政府今公布的最新通緝名單中，包括曾為該國男籃頭號球星的簡達，並且被列為恐怖份子，懸紅50萬美元。簡達回應事件時直言為人身安全感憂慮，「當人們受到懸紅的金錢誘惑時，這會令我的處境變得更危險」。他又表示：「她們奪走了我的家人；奪走了我的工作；如今想奪走我的人生。感謝外界對我的關心，這很重要，希望大家繼續站在一起捍衛自由。」

30歲的簡達近年因公開批評土耳其總統埃爾多安執政獨裁，令他被當局列入黑名單，家人亦曾遭拘留及打壓，最終須與家人斷絕關係。他前年正式入籍美國後，積極參與多項關注人權事務，並多次公開批評中國及祖國土耳其等政府打壓人權。不過，自2011年起便登陸NBA球壇的他，去年初在交易至侯斯頓火箭後被裁走，至今未再落班。

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