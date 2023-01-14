游泳︱何詩蓓盼汲取挫折打好根基　展望今年亞運世界賽爭佳績 (17:55)

何詩蓓2021年在東京奧運勇奪雙銀，隨後於同年的短池世界賽包辦雙金，雖然這名25歲港將在去年受腳傷困擾，被迫退出年中的長池世界賽，但她在年底的短池賽季強勢復出，在3站世界盃贏得7金1銅，再於12月的短池世界賽穿金戴銀，成績驕人。何詩蓓坦承2021年的收穫豐富，去年未能超越，「去年有不同的困難和挫折，不是最好的一年，但我能趁機打好基礎，讓我未來幾年繼續進步」。國際泳壇人才輩出，何詩蓓直言有競爭可推動自己繼續求進，「大家常說登上巔峰很難，但要維持在巔峰更難，我現在要更努力訓練，看有甚麼地方可進步」。

談及今年的計劃，何詩蓓透露即將到海外集訓，並於3月出戰美國游泳系列賽，這亦是巴黎奧運資格周期展開後的首項賽事，她在4月則返港出戰長池池泳計時賽。新一屆奧運女子100及200米自由泳的A標，分別是53.61秒和1分57.26秒，雖然何詩蓓的個人最佳時間皆比A標快，但她未有打算首項賽事便能達標，她笑言：「如果游到A標就游吧，美國比賽的水平很高，難得時間適合，又不用隔離，但我只想多累積長池經驗。」

何詩蓓去年因腳傷退出長池世界賽，她坦言今年盼在福岡捲土重來，「我一向喜歡游長池，去年不能參賽真的好可惜，希望今年7月游到滿意的成績」。對於長池世界紀錄，這名港將盼順其自然，最重要的是能突破自己。至於9月的杭州亞運也是何詩蓓的目標之一，她表示：「除了個人項目，接力對香港隊都好重要，所以我相信我在亞運會游頗多項目。不過，港隊會派出多人出戰，有其他隊友可分擔一下。」

另外，在世界青年游泳錦標賽贏得男子200米蛙泳銅牌的麥世霆，以及東京奧運代表譚凱琳贏得「最進步泳員獎」，兩人異口同聲指長池世界賽及杭州亞運也是今年的目標。

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