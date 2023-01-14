港超︱深水埗險勝U23贏榜尾戰首「開齋」　杜國榆首建功　郭嘉諾目標雙位數積分 (18:55)

深水埗與香港U23賽前在聯賽7戰全敗，今午在後者主場的將軍澳運動場對碰，有420人入場。深水埗本月簽入6名新兵，今仗正選有3名新兵，包括韓籍中場沈云燮、西班牙籍後衛捷西斯及南亞裔翼鋒波比。

深水埗甫開賽即積極前場逼搶，頻頻有攻門機會，結果在23分鐘憑波比的遠射打開紀錄，取得在新球會首個入球，協助領先1：0。U23及後有袁世傑的近射「省」中敵衛出界，以及隊長羅曉聰直射罰球中楣未能扳平。U23門將龐綽熙完半場前傳球失誤，幾乎被深水埗羅港威單刀再下一城。

換邊後深水埗繼續是攻勢較多一隊，58分鐘憑中場杜國榆在左路射成2：0。這名25歲港將取得在香港聯賽首個入球後，即模仿曼聯球星拉舒福特用手指指頭的入球慶祝動作。U23完場前有隊長羅曉聰射入12碼「破蛋」，但為時已晚，深水埗最終險勝2：1，取得今季首個3分。U23則排榜尾仍未打開勝利之門。

25歲中場杜國榆今場取得加盟深水埗的首個入球，他賽後稱相比入球，替球隊取得首個3分更高興，亦為隊友表現感自豪，「由上場（菁英盃）面對理文咁強的球隊都可以守和，隊友的態度和發揮的能量都很好」，對於慶祝動作，他解釋，「足球是講求心理質素的比賽，有起有伏，但不能去得太高或太低。今場勝負關鍵都是信心，兩隊在積分榜都是無分，加上最有機會取分就是這場，終於取得首個3分，希望可推動隊友繼續做好自己」。他又稱多名新兵加盟可為球隊帶來質素。

深水埗主教練郭嘉諾稱，以球隊完場前表現，被對手反壓狂攻，難以鬆一口氣，但做到賽前目標「首次先入波的比賽」。他透露緊接會繼續增兵，「我希望有前鋒和後衛各一個，本地或外籍也好，緊接會再有球員離隊，亦多謝球會給我換血。我們要和對手有競爭力，首先隊內就要加強競爭」。他稱增兵後下半季為在聯賽爭取雙位數積分，「如果有這個分數，可取得第7或第8名位置，所以五五波的賽事要贏到，面對強隊亦要踢出競爭力」。

郭sir又感謝去年中在臺南市FC共事、剛加盟的沈云燮，願減至只得1/3人工而來港落班，而這名韓籍中場貢獻第一個入球的助攻，贏得今場最有價值球員。郭sir認為勝因亦關乎這名韓將，在中場控球能力高。

另一場港超，東方前鋒孫銘謙初段射失12碼再補中入網，加上黃皓雋建功，在18分鐘領先2：0，最終作客香港仔運動場以2：1擊敗有佐佐木周射入12碼的冠忠南區。

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