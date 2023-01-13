足球︱U17非洲盃累計9國涉球員超齡退賽　德國新星莫高高傳已22歲 (22:45)

非洲球員虛報年齡事件再有新進展，繼喀麥隆後，剛果民主共和國（民主剛果）及乍得近日亦被揭發青年軍有超齡球員，令退出U17非洲盃，或被取消參賽資格（DQ）的球隊多達9支。有傳媒亦披露生於喀國的18歲德國隊新星尤素法莫高高「報細數」，根據一張出世紙宣稱他實際上已22歲。
U17非洲盃外圍賽中區組原本由5隊爭兩個決賽周席位，但民主剛果隊日前稱陣中40名球員中，有25人超齡而退賽。乍得隊則在賽事展開後，有一名球員的骨骼磁力共振檢查不及格，被賽會DQ。至於外圍賽主辦國喀麥隆，早前兩度篩走共32人後，昨晨4：0大勝中非共和國隊，同組另有剛果共和國隊。U17非洲盃去年舉行東區及南區外圍賽時，亦有盧旺達、安哥拉等隊退賽或被DQ。
另外，已於阿爾及利亞展開的非洲錦標賽，鄰國世界盃殿軍球隊摩洛哥，一度因飛機被阿國禁入領空而威脅罷踢，昨改稱會參賽，無交代大軍是否轉機入境。
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😲 Chad has been disqualified from competing at the U17 Africa Cup of Nations in April after a player was found to be overage by MRI testing https://t.co/O8gujNLWD7— beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) January 12, 2023
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