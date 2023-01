足球︱U17非洲盃累計9國涉球員超齡退賽　德國新星莫高高傳已22歲 (22:45)

U17非洲盃外圍賽中區組原本由5隊爭兩個決賽周席位,但民主剛果隊日前稱陣中40名球員中,有25人超齡而退賽。乍得隊則在賽事展開後,有一名球員的骨骼磁力共振檢查不及格,被賽會DQ。至於外圍賽主辦國喀麥隆,早前兩度篩走共32人後,昨晨4:0大勝中非共和國隊,同組另有剛果共和國隊。U17非洲盃去年舉行東區及南區外圍賽時,亦有盧旺達、安哥拉等隊退賽或被DQ。

另外,已於阿爾及利亞展開的非洲錦標賽,鄰國世界盃殿軍球隊摩洛哥,一度因飛機被阿國禁入領空而威脅罷踢,昨改稱會參賽,無交代大軍是否轉機入境。

