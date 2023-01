英超︱曼聯八連勝迎曼市打吡　拉舒福特大勇籲為團隊而戰　根度簡認曼城欠爭勝欲 (22:07)

曼聯vs.曼城 now611/621台 周六晚上20:30直播

曼聯在奧脫福球場九連勝及近6仗全勝,拉舒福特在世界盃後6場入7球,亦連續8場在主場有入球,今日當選曼聯12月最佳球員。「福仔」稱滿意球隊現時比賽方式,並在社交網發文稱「All for one and one for all」(人人為我,我為人人),表明為團隊而戰。領隊坦夏格稱要勝出曼市打吡,每個球員都要為團隊奉獻及有「贏家心態」,「全力以赴才有機會擊敗曼城,否則就會像上次打吡結果」。

拉舒福特今季半季為曼聯上陣25場入15球及6次助攻,與上季上陣32場僅入5球及2次助攻,表現明顯大改進。紅魔名宿艾拉認為,坦夏格與前鋒教練的南非名宿麥卡菲都功不可沒,「他(拉舒福特)過去即使入球感覺有點疲憊,我看到他現在踢波時臉帶笑容,重新尋回足球快樂的拉舒福特是很有威脅」。名宿高爾認為,曼聯在打吡戰應主打防守反擊,利用福仔的速度爭勝;名宿里奧費迪南稱,以曼聯球員近期精神面貌和自信,或有機會勝出曼市打吡。據報30歲荷蘭隊長人中鋒韋格賀斯昨抵達曼市完成體測和簽約,將借至曼聯半年到季尾。

曼城勝出近3次曼市打吡,包括去年10月在阿堤哈德球場以6:3大炒季初聯賽四連勝的曼聯,射手艾寧夏蘭特及菲爾科頓各連中三元,近兩次作客奧脫福球場亦取勝而回。但兩隊狀態士氣如今「風水輪流轉」,藍月繼上月底主場被愛華頓逼和失分,昨在英格蘭聯賽盃8強作客以0:2被修咸頓淘汰,奇雲迪布尼及祖奧簡斯路等主力於世盃後表現低迷。中場根度簡承認,球隊近期表現缺乏爭勝意欲,將面對的還是「近年最好的曼聯」,「儘管過去多年我們在奧脫福比賽都有美好回憶,但今次可能要面對近年狀態最好的曼聯,曼城要重拾信心才有機會獲勝」。

另外,曼城28歲法國籍後衛班捷文文迪涉嫌多項強姦及性侵罪案件,經過約半年審訊,英國切斯特法院今晚宣判其中6項強姦罪及1項性侵罪罪名不成立,但陪審團未能判決另外一項強姦罪和一項企圖強姦罪,法庭可能重審這兩罪。

