足球︱巴塞前高層對話外泄　斥美斯是「激素侏儒」及「坑渠老鼠」 (19:20)

加泰隆尼亞報章《El Periodico》稱,事件發生在2021年初,美斯與巴塞合約內容外泄一日。龐迪在短訊提到美斯在疫情期間拒絕與蘇亞雷斯減薪,並以上述激進言辭抨擊對方忘恩負義。巴杜姆與巴塞前行政總裁戈奧均回覆指認同Ponti的說法。現年35歲的美斯早年因病須注射激素協助長高,當中費用由巴塞支付,前年夏季因球會財政問題,結束21年的巴塞生涯,轉會至法甲巴黎聖日耳門(PSG)。

美斯在PSG經過一年適應後,過去半年重拾勇態,上月以隊長身分帶領阿根廷隊贏得世界盃,料下月可從去夏轉會巴塞的羅拔利雲度夫斯基手上,重奪年度最佳球員獎。其球會隊友尼馬、基利安麥巴比及阿舒拉夫亦入圍15人候選名單。麥巴比亦憑世盃決賽的窩利抽射,與李察利臣、巴洛迪利等球星角逐代表年度最佳入球的普斯卡斯獎。

其他報道:港足︱流浪港腳余在言赴日丙鹿兒島聯試腳兩周 陳肇麒任車路士足校技術總監

其他報道:英超︱菲歷斯處子戰領紅 累車路士17年來首負富咸 樸達護航稱需時適應

Here are the nominees for #TheBest FIFA Player! 🏆



Cast your vote for your men’s and women’s player on FIFA+! 🗳️https://t.co/oBHBYLotsZ pic.twitter.com/nfJBfCKlJY