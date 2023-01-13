足球︱巴塞前高層對話外泄　斥美斯是「激素侏儒」及「坑渠老鼠」 (19:20)

美斯上月領阿根廷贏得世界盃，大熱入選國際足協（FIFA）年度最佳球員候選名單，但今晨（13日）有關他的爆炸性新聞，來自其前東家巴塞隆拿。有傳媒引述一段即時通訊軟件對話，指巴塞法律團隊前主管龐迪（Roman Gomez Ponti），在美斯合約糾紛上，曾向前會長巴杜姆斥責美斯是「激素侏儒」和「坑渠老鼠」。
加泰隆尼亞報章《El Periodico》稱，事件發生在2021年初，美斯與巴塞合約內容外泄一日。龐迪在短訊提到美斯在疫情期間拒絕與蘇亞雷斯減薪，並以上述激進言辭抨擊對方忘恩負義。巴杜姆與巴塞前行政總裁戈奧均回覆指認同Ponti的說法。現年35歲的美斯早年因病須注射激素協助長高，當中費用由巴塞支付，前年夏季因球會財政問題，結束21年的巴塞生涯，轉會至法甲巴黎聖日耳門（PSG）。
美斯在PSG經過一年適應後，過去半年重拾勇態，上月以隊長身分帶領阿根廷隊贏得世界盃，料下月可從去夏轉會巴塞的羅拔利雲度夫斯基手上，重奪年度最佳球員獎。其球會隊友尼馬、基利安麥巴比及阿舒拉夫亦入圍15人候選名單。麥巴比亦憑世盃決賽的窩利抽射，與李察利臣、巴洛迪利等球星角逐代表年度最佳入球的普斯卡斯獎。
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