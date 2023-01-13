港足︱流浪港腳余在言赴日丙鹿兒島聯試腳兩周 陳肇麒任車路士足校技術總監 (17:56)

流浪表示，今次安排余在言試腳，經曾助香港球員赴日參加當地職業球員工會試腳的球會友好陳正德促成，Jesse抵日後將於鹿兒島市喜入町參與鹿兒島聯的季前訓練，接受教練團考察爭取在練習賽上陣。流浪總監李輝立表示，余在言赴日後將缺席球隊今季餘下部分賽事，惟稱機會難得，會方遂成人之美，「余在言是己隊重點培育對象之一，這次得到日本球會予試腳機會，我們甚為鼓舞，希望這名青年球員在彼邦能一展所長」。

Jesse感謝會方季中讓他暫時離隊赴日試腳，他向本報表示，期待人生首次到外地球會試腳，會盡力做到最好，期待得到新的體驗，「享受完成今次試腳，爭取一紙合約」。陳正德透露，余在言在鹿兒島聯季前體能訓練期過後，將直接入隊試腳，毋須先經公開測試，期間將會有數場練習賽，「能否爭取到上陣機會，要看球員的表現」。

另邊廂，晉峰落實簽入29歲尼加拉瓜國腳翼峰栢保羅（Pablo Gallego Lardies）；東方則宣布委任來自蘇格蘭的曼根（Edward Mangan）為球隊技術總監及一隊表現分析師。

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