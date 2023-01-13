英超︱菲歷斯處子戰領紅　累車路士17年來首負富咸　樸達護航稱需時適應 (17:11)

菲歷斯前日才由馬德里體育會外借，成為「藍戰士」，今晨即正選上陣，但58分鐘控球失誤，嘗試修正時剷到富咸中場迪迪。由於他雙腳高舉至對方腳脛，因而領紅。樸達賽後相信對方只是情急出腳，「在英超的比賽速度和水平，會出現這種情况。他沒失去理智或惡意傷人」。

有英媒指菲歷斯半季借用費為1100萬歐元，加上薪金，每場消耗球隊約71萬鎊（678萬港元），直紅停賽3場的話，已浪費球會逾200萬鎊。不過，這名前金童獎得主在被逐前錄得6射4中，4次博得犯規及兩次成功盤扭，表現並不失禮，名宿祖高爾、加歷查等稱，不應單以紅牌判定車仔引援失敗。

在菲歷斯被逐前，兩軍各有韋利安及高列巴尼入球，前者因倒戈車仔而拒絕慶祝。富咸73分鐘把握客軍門將阿列沙巴拿加末段失誤，由前鋒卡路士雲尼斯奧斯奠勝，四連勝後升上第6。禍不單行的車路士亦有中場薩卡利亞傷出，成為陣中第10名「十字軍」。

相關報道：英超︱車路士征富咸求翻身 樸達與4將開危機會議 信菲歷斯帶來不同

其他報道：英聯盃︱曼城8強出局 哥迪奧拿斥麾下毫無準備招敗 嘆周六英超征曼聯休想凱旋

其他報道：中足盃｜港腳梁諾恆踢足120分鐘 助浙江首闖決賽鬥山東

其他報道：澳網︱佐高域爭第10冠抽好籤 拿度衛冕路硬仗連場