英超︱車路士征富咸求翻身　樸達與4將開危機會議　信菲歷斯帶來不同 (22:31)

車路士近况低迷，周五凌晨（13日）在英超倫敦打吡戰作客富咸不容再失，據報領隊樸達賽前與隊內4名富經驗球員開危機會議，又稱執教「藍戰士」是當今球壇最艱巨的工作，並相信已與隊友一起練習的馬德里體育會借將前鋒祖奧菲歷斯能帶來不同。
富咸vs.車路士 now611/621台 周五凌晨04：00直播
自去年10月中至今，車路士各項賽事12仗3勝3和6負，其中世界盃後4戰1勝1和2負，而上兩場英超兩連敗，更已導致球隊跌至第10位，被「四哥」曼聯拋離10分，欲爭取前四衝線可謂1分都不能少，是以樸達出征第7位的富咸前，急召後衛堤亞高施華、艾斯派古達、中場佐真奴和高華錫開危機會議，盼從長計議下，找出令球隊走上低谷的方案，惟連同上仗在英格蘭足總盃觸傷膝部，需至少避戰兩個月的翼鋒基斯甸普列錫在內，「藍戰士」的傷兵人數多達9人，而喜訊是鋒將奧巴美揚的背傷已痊癒，應可候命，以及為富咸取得11個英超的前鋒阿歷山大米祖域停賽。
樸達說：「由於車路士去年易主，過去20年屢有佳績，令球迷期望甚高，所以我認為執教它是當今球壇最艱巨的工作。不過，作為領隊，當球隊落敗時，我會負全責。我不覺得自己可憐，也不需要人家同情，因為能來到這裏，我真的很感激和榮幸。」最後他提及23歲的葡萄牙國腳新兵祖奧菲歷斯道：「他即使年輕，但擁有質素和很多很好的經驗，能在中前場製造不同，亦可為隊友帶來一些東西。」
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