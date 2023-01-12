英超︱車路士征富咸求翻身　樸達與4將開危機會議　信菲歷斯帶來不同 (22:31)

富咸vs.車路士 now611/621台 周五凌晨04：00直播

自去年10月中至今，車路士各項賽事12仗3勝3和6負，其中世界盃後4戰1勝1和2負，而上兩場英超兩連敗，更已導致球隊跌至第10位，被「四哥」曼聯拋離10分，欲爭取前四衝線可謂1分都不能少，是以樸達出征第7位的富咸前，急召後衛堤亞高施華、艾斯派古達、中場佐真奴和高華錫開危機會議，盼從長計議下，找出令球隊走上低谷的方案，惟連同上仗在英格蘭足總盃觸傷膝部，需至少避戰兩個月的翼鋒基斯甸普列錫在內，「藍戰士」的傷兵人數多達9人，而喜訊是鋒將奧巴美揚的背傷已痊癒，應可候命，以及為富咸取得11個英超的前鋒阿歷山大米祖域停賽。

樸達說：「由於車路士去年易主，過去20年屢有佳績，令球迷期望甚高，所以我認為執教它是當今球壇最艱巨的工作。不過，作為領隊，當球隊落敗時，我會負全責。我不覺得自己可憐，也不需要人家同情，因為能來到這裏，我真的很感激和榮幸。」最後他提及23歲的葡萄牙國腳新兵祖奧菲歷斯道：「他即使年輕，但擁有質素和很多很好的經驗，能在中前場製造不同，亦可為隊友帶來一些東西。」

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