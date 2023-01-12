澳網︱佐高域爭第10冠抽好籤　拿度衛冕路硬仗連場 (21:50)

由於世界第一的卡路士艾卡拉斯因傷退賽，下月才復出，賽事頭號種子落在拿度身上。這名36歲西班牙名將，首戰需對英國隊球手德拉柏。後者近一年世界排名由265急升至40位，僅未獲種子資格。至於兩個月前贏得新生力量年終賽冠軍的美籍日裔球手中島布蘭頓，有機會與拿度次圈交手。同處上線的球手中，丹尼麥維迪夫、堤亞科均曾在大滿貫賽事淘汰過拿度。

列4號種子的佐高域，如奪澳網將重返世界第一，兼追平拿度的22項大滿貫錦標紀錄。昨傳大腿有傷的他，今日續有訓練備戰，首戰會對西班牙球手巴爾拿，首周料不受太大阻力，但8強或硬撼復勇兼佔主場之利的基茲奧斯，4強預計要對2號種子卡斯柏魯迪。至於大滿貫前冠軍梅利及堤安姆，首圈均抽中對種子球手貝列天尼及羅比夫。克羅地亞老將施歷則因膝傷未癒，昨抽籤前退賽。

女單方面，力爭首奪澳網冠軍的施維雅達，首戰對德國球手妮美雅。二人在去年美網16強曾交手，當時施維雅達需用上三盤反勝。同處上線的中、美新星鄭欽文及嘉奧芙，有可能在第3圈交手。前冠軍姬蓮與艾莎蘭卡則在首圈相遇。

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