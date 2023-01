網球︱大坂直美公布懷孕　承諾明年復出　盼子女未來入場打氣 (17:38)

父親有海地及美國血統的大坂直美,在2018年開始冒起,因擁有強勁底線抽擊及辮子頭髮,與一代名將莎蓮娜威廉絲相近,被冠以「日本細威」稱號,直至2021年已贏過兩屆澳網及美國公開賽。惟這名四項大滿貫得主,前年開始受情緒問題及傷患困擾而減少比賽,對上一次比賽已是4個月前的泛太平洋公開賽,現時世界排名下滑至第47。在場外,她2019年起與年長兩個月的美國饒舌歌手Cordae成為情侶,最終今日宣布有喜。

大坂直美在社交網上載一張超聲波圖片,撰文形容過去數年經歷具挑戰性亦有趣,「近幾個月遠離網球,反而給予我新生,重新欣賞這個自己一直全心付出的運動……」。她續指自己期待未來,「包括有一天子女能入場看比賽說,『這是我的媽媽』,也希望在2024年澳網能再見到各位,永遠愛你們」。大坂在文末亦寫道:「我不認為人生有絕對正確的路徑,但只要抱正確心態前行,總會找到屬於自己的路。」

大坂直美並非現時唯一的大滿貫懷孕球手,去年澳網奪標後退役的巴迪,月初亦公布懷孕消息,而另一前澳網冠軍姬爾芭,在去年美網起未再比賽,預產期為今夏。前世界第3的絲慧杜蓮娜去年10月誕女,昨與服裝品牌簽訂贊助合約,意味這名烏克蘭球手復出在即。至於在過去,歌特、克莉絲達絲等均曾以媽媽身份贏得大滿貫錦標。

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) January 11, 2023