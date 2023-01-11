西超盃｜皇馬鬥華倫　安察洛堤認與加度素有過節　費倫托利斯沙域「講手」停賽兩場 (23:09)

皇家馬德里vs.華倫西亞 周四凌晨03：00開賽

加度素於1999至2012年間是米蘭中場悍將，曾與時任教練的安察洛堤合作8年，齊協助球隊在歐聯兩度封王和贏得1次意甲冠軍。63歲的「肥安」說：「我倆曾有美好的合作時光，這是大家永遠都會記得的。不過，我們之間的關係並不總是很好。我們有一些我不想談論的私人問題。」加度素則說：「安察洛堤知道我很尊重他的。我倆的私人問題只在工作層面上，在足球領域上，我很尊重他。」

另一場西班牙超級盃4強戰將在周五凌晨上演，料在西甲停賽的羅拔利雲度夫斯基復出，領軍聯賽榜首球隊巴塞隆拿碰「四哥」貝迪斯。此外，日前巴塞在聯賽作客馬德里體育會中「講手」的前鋒費倫托利斯及守將史提芬沙域，今同被罰停賽兩場。

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