轉會｜祖奧菲歷斯落實借至車路士半季　安素費南迪斯「拍心口」疑表忠留賓菲加 (20:41)

車路士近7仗5負及傷兵滿營下,本月積極增兵,今晚落實從馬德里體育會借用祖奧菲歷斯至季尾,他同時與馬體會續約至2027年6月。菲歷斯形容車路士是現今球壇最偉大球會之一,希望來到幫助球隊實現目標。他將披「藍戰士」11號球衣。此外,車路士正跟兩名中場美臣蒙特及尼高路簡迪傾談續約。

不過,車路士此前的頭號目標、賓菲加中場安素費南迪斯,在兩間球會就逾億轉會費談判破裂後,這名曾罷操求去的21歲阿根廷世界盃冠軍中場,今晨在葡萄牙盃16強作客以2:0淘汰華森正選上陣,於78分鐘埋齋後,向球迷看台方向多次拍打球衣心口上的賓菲加隊徽,再指向地面,似表忠暗示將會留隊。賓菲加主帥舒密特賽後亦稱,預計本月冬季轉會窗關閉後,安素會繼續留隊,「他現在很享受為賓菲加比賽」。

The artist has arrived. 👋



Welcome to Chelsea, Joao Felix!#HolaFelix pic.twitter.com/hVS7UuG6gT— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 11, 2023