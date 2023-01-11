轉會｜祖奧菲歷斯落實借至車路士半季　安素費南迪斯「拍心口」疑表忠留賓菲加 (20:41)

車路士近7仗5負及傷兵滿營下，本月積極增兵，今晚落實從馬德里體育會借用祖奧菲歷斯至季尾，他同時與馬體會續約至2027年6月。菲歷斯形容車路士是現今球壇最偉大球會之一，希望來到幫助球隊實現目標。他將披「藍戰士」11號球衣。此外，車路士正跟兩名中場美臣蒙特及尼高路簡迪傾談續約。

不過，車路士此前的頭號目標、賓菲加中場安素費南迪斯，在兩間球會就逾億轉會費談判破裂後，這名曾罷操求去的21歲阿根廷世界盃冠軍中場，今晨在葡萄牙盃16強作客以2：0淘汰華森正選上陣，於78分鐘埋齋後，向球迷看台方向多次拍打球衣心口上的賓菲加隊徽，再指向地面，似表忠暗示將會留隊。賓菲加主帥舒密特賽後亦稱，預計本月冬季轉會窗關閉後，安素會繼續留隊，「他現在很享受為賓菲加比賽」。

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