英足盃︱牛津聯球員對阿仙奴涉嫌賭博刻意領黃 英足總展開調查 (18:43)

英國《每日郵報》及《天空體育》報道，牛津聯左閘施亞朗布朗在賽事第59分鐘對布卡約沙卡犯規而領取黃牌，英足總已就這名24歲北愛爾蘭國腳涉嫌賭博賽事展開調查。報道稱英足總已收到一個語音檔案，為施亞朗布朗在賽前的電話留言，提及將會賭博一場賽事，試圖令博彩公司損失超過1600鎊（約1.52萬港元）。另英足總收到一張投注單，顯示賽前有人以200鎊投注布朗在對阿仙奴被罰黃牌，當時賠率為8倍。每日郵報還收到讀者透露，當布朗領黃時，看到現場有多名球迷立即慶祝，更提及到贏得數百鎊。

阿仙奴將於下周一英超作客熱刺合演「倫敦打吡」，賽前傳出熱刺班主利維上周曾跟巴黎聖日耳門（PSG）會長艾卡拉法在倫敦一間酒店會面，當中討論到持有PSG的卡塔爾體育投資基金（QSI）投資熱刺的可能性，包括成為小股東，不過報道補充討論仍在初步階段。

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