英聯盃｜拉舒福特連續8仗主場建功 助曼聯晉4強 傳借用韋格賀斯達成協議 (13:01)

曼聯面對英甲的查爾頓，正選作多個輪換，包括首起用17歲英籍中場高比文奴，以及老將湯希頓把守最後一關。紅魔憑安東尼馬菲奧斯於21分鐘右路左腳切射破網，半場領先一球。拉舒福特於60分鐘後備入替，完場前先後接應法根度柏利斯查及卡斯米路的妙傳，兩度單刀梅開二度，為紅魔最終大勝3：0，近8仗全勝，並自2017年12月以來首次主場9連勝。

拉舒福特自卡塔爾世界盃歸隊後，各項賽事6場入7球，亦成為自2010年的朗尼以來，首個曼聯球員在奧脫福球場連續8場建功，賽後他在社交網獲朗尼留言鼓勵及大讚表現一流。

今仗是曼聯今季在各項賽事第20場勝仗，已追平上季全季49場20勝的勝仗場數。領隊坦夏格今季接掌後27場勝20場，亦成為紅魔史上最快取得20勝的教頭。坦夏格亦稱，只要「福仔」保持現有專注，就會繼續取得入球。曼聯下仗將於周六晚上演「曼市打吡」，在主場大戰曼城。

此外，轉會新聞著名記者羅曼奴報道，曼聯已就借用荷蘭隊中鋒韋格賀斯達成口頭協議，其獨家消息稱，紅魔將會支付300萬歐元（約2513萬港元）予比錫達斯，作為這支土超球會提早向般尼中止借用這名30歲長人中鋒的賠償，但補充仍要等待比錫達斯簽入新中鋒，這宗轉會才能成事。據報比錫達斯目標為喀麥隆隊前鋒阿布巴卡，或自由身的前愛華頓前鋒荷西朗頓，前者或因基斯坦奴朗拿度（C朗）加盟沙特阿拉伯球會艾納沙後，因外援名額滿額而遭提早解約。

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