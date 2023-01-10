桌球︱奧蘇利雲回應中國球手假波風波　稱「不是沉迷就是生活拮据」 (20:22)

世界桌總近3個月立案調查中國球手操控球賽，至今已有10人被暫時停賽，料本月正式提訴。名宿戴維斯表示指控屬實的話，球員行為非常愚蠢，亦令桌球的處境尷尬。奧蘇利雲則以足球、網球為例，認為事件不會對英式桌球發展有災難性影響，又說道：「參與假波通常只有兩個原因，一是沉迷，二是生活拮据，兩者都是需要幫助的。世界桌總應予支援而非重罰。」

世界桌總發聲明反駁奧蘇利雲的說法：「總會保證球手有基本收入，並提供機會贏得巨額獎金，架構上亦有球員董事會，在保障球員福利方面非常重要。」北愛爾蘭名將麥克艾倫認為世界桌總在調查過程透明，處理恰當，但強調無罪假定亦非常重要。

奧蘇利雲今晨在倫敦大師賽首圈兩度把握比素的失誤搶局，加上自己打出兩棒破百，大勝6：1。至於蘇格蘭名將希堅斯表現續低迷，以3：6不敵李素斯基。

另外，六個紅球世界賽今晨完成外圍賽，3名港將以李俊威成績較佳，但他在第3圈不敵愛爾蘭球手艾朗希爾，與吳安儀及傅家俊均無緣3月在泰國舉行的正賽，明起轉戰威爾斯公開賽外圍賽。

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