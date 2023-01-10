羽毛球︱謝影雪傷癒後國際賽首戰　伙鄧俊文大馬賽取勝　伍家朗李卓耀男單告負 (19:10)

謝影雪去年10月因右肩脫骹，與鄧俊文缺席上季尾多項國際賽，但今次賽事續獲混雙5號種子資格。首場對世界排名21的蘇格蘭隊組合阿當賀爾/祖莉麥法臣 （Adam Hall / Julie Macpherson），3局均在末段互有領先，最終「鄧謝配」以21：18、19：21及21：19晉級16強，將對印尼隊組合費迪南沙/維達雅（Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja）。

男單方面，世界排名第14的李卓耀表現大起大落，在末段錯失5個決勝分下，以21：3、5：21及21：23不敵日本隊的常山幹太。至於排名第15的伍家朗，雖對印尼隊的4號種子基丁安東尼先取一局21：17，但次局中段連失6分下，連輸18：21、12：21。兩將連同在女雙出局的楊雅婷/楊霈霖，下周轉戰印度公開賽。至於明日續戰的大馬公開賽賽首圈，港隊續有吳芷柔分別伙李晉熙及曾曉昕出戰混雙及女雙。

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