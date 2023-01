英足盃︱尼基迪亞起孖助阿仙奴輕鬆闖16強　阿迪達續要求增兵 (17:33)

阿仙奴今仗對英甲的牛津聯中後場輪換,首半小時未有攻門,直至63分鐘才由艾利尼接傳法比奧韋拉傳中破悶局,尼基迪亞其後在70及76分鐘再有進帳,助球隊贏3:0晉級,月尾的16強將作客曼城。傷出的布卡約沙卡據報無大礙。

由於加比爾捷西斯受傷,最快2月尾才可復出,阿仙奴近4場均起用23歲的自家青訓中鋒尼基迪亞,後者連同今場近4仗攻入4球。然而,留守倫敦的「兵工廠」高層,據報昨與烏克蘭班霸薩克達的代表首次會面,磋商21歲翼鋒梅迪歷的轉會。天空體育稱,由於車路士選擇借用馬德里體育會前鋒祖奧菲歷斯,薩克達議價能力降低,有利阿仙奴投得心頭好。阿迪達表示:「我們現時要用1個前鋒應付很多個月,如果有新兵加入當然好。」

相關報道:轉會|車路士勢借祖奧菲歷斯半季 借用費逾9000萬

其他報道:足球|隊長洛里斯退出法國隊 告別14年國際賽生涯

其他報道:足球|33歲加里夫巴利宣布掛靴 告別16年職業球員生涯 「這高光時刻將無可取代」

Mykhailo Mudryk Emirates bound❓



With João Félix nearing a loan move to Chelsea, this leaves the path clear for Arsenal to push for the Ukranian star 🌟💫 pic.twitter.com/ysBEO0GP8H— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 9, 2023