轉會｜車路士勢借祖奧菲歷斯半季　借用費逾9000萬 (15:52)

祖奧菲歷斯自從傳出與馬體會主帥施蒙尼關係不和而有意離隊後，一直與多間英超勁旅扯上關係，包括阿仙奴及曼聯均有意借用，但兩隊開出的半季借用費及支付球員薪金方面，均未能符合馬體會要求。

今次消息由《The Athletic》著名記者大衛奧斯甸率先披露。報道稱車路士近期接連落敗及前場傷兵滿營下，加快了增兵談判進展。雖然車路士最終借用費，遠低於馬體會起初預期，但願意全數支付菲歷斯至季尾的400萬歐元（約3340萬港元）薪酬成關鍵，又稱菲歷斯被「車路士的願景計劃吸引」，最終選擇加盟藍戰士。報道又指，車路士在本月冬季轉會窗，仍會繼續爭取羅致進攻球員，傳聞包括慕遜加柏的法國隊前鋒馬古斯杜林。

轉會新聞專家羅曼奴亦報道，這宗轉會已進入最後階段，菲歷斯已同意個人條款，兩間球會已準備好相關文件簽署，但並未討論季尾有買斷選項。祖奧菲歷斯於2019年夏天以1.27億歐元天價轉會費，由賓菲加轉投馬體會。

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