足球｜隊長洛里斯退出法國隊　告別14年國際賽生涯 (14:38)

上月以隊長身分代表法國隊出戰卡塔爾世界盃的洛里斯，於決賽為「高盧雄雞」力戰至互射12碼階段不敵阿根廷隊未竟全功。這名已年屆36歲的門將，今宣布告別國際賽生涯，他在聲明中表示：「我決定結束我的國際賽生涯了，我感覺已為國家隊奉獻所有，已無遺憾。我認為在這時候宣布是重要的，因還有兩個半月便會展開歐洲國家盃外圍賽，這讓國家隊可有充足時間準備。」

洛里斯於2008年獲時任法國主帥杜明尼治提拔，初次代表法國大國腳披甲，合共為球隊亮相世界盃及歐國盃決賽周各4次，2012年起獲任命為隊長，2018年世盃協助球隊相隔20年再奪大力神盃，並於2021年贏得歐洲國家聯賽，是他14年國際賽生涯取得的兩項大賽錦標。

此外，洛里斯目前仍保持多項法國隊史紀錄，包括最多上陣場數（145次）、最多以隊長身分上陣場數（120次）、最多出席世盃及歐國盃決賽周屆數（4次），以及世盃最多上陣場數（20次）。

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