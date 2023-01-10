足球｜33歲加里夫巴利宣布掛靴　告別16年職業球員生涯　「這高光時刻將無可取代」 (01:43)

作為威爾斯近10多年來的頭號球星，巴利在一個多月前為國家隊出戰世界盃決賽周，最終在B組分組賽出局，射入一球12碼。他今晚在社交網發聲明，表現經過深思熟慮後，宣布立即從球會和國家隊結束足球生涯。

巴利說：「我感到無比幸運，因為我實現了將運動成為職業的夢想，給我人生中有些美好時刻。無論將來怎樣。這17個球季的高光時刻是將來無法取代的。」他又在聲明中感謝在這段旅程中協助過他及曾共事的所有人，又不忘感謝父母和姊姊的付出助他成才，以及妻子和孩子們的愛支撐他渡過高低起伏和難關。

這名威爾斯球星在職業生涯只效力過4間球會，分別為母會修咸頓、在熱刺成名、近億歐元天價轉會費轉投皇家馬德里奪冠無數，最後一季登陸美職即助洛杉磯FC首奪美職冠軍。國家隊方面，巴利在16年來111次代表威爾斯隊出賽入40球，參加過一屆世盃及兩屆歐國盃決賽周，是「紅龍兵團」隊史神射手。

巴利在文末表示，他將滿懷期待邁向人生下一章，「迎接一個要做改變的階段，展開新的冒險」。巴利效力熱刺時贏過一次英格蘭聯賽盃，成為2012/13年英格蘭足球先生後，2013年夏天轉投皇馬，8季先後與基斯坦奴朗拿度（C朗）等球星共贏得5次歐聯、3次西甲、3個歐洲超級盃及4個世冠盃等錦標，當中在兩屆歐聯決賽攻入關鍵入球，為「銀河艦隊」共上陣多達258場入106球；連同前季外借兩度效力熱刺共7季，共上陣237次入71球。

威爾斯足總、熱刺、修咸頓，甚至國際足協及西甲的社交網，都有隨即發文感謝其生涯貢獻。雖然屢獲錦標，不過場外熱愛打高爾夫球的他，在職業生涯後期於皇馬上陣大減，更一度與會方關係緊張。

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