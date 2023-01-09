足球｜C朗落實1月19日沙特「地標」　代表聯隊友賽PSG再鬥美斯　馬天尼斯執教葡萄牙 (21:39)

魯迪加西亞證實C朗將在本月22日首次在沙特聯賽披甲，惟對方在沙特的「地標」戰則會是提早3天的本月19日。魯迪加西亞說：「他將不會穿上艾納沙的球衣比賽，因這是由艾納沙和希拉爾組成的聯隊。作為艾納沙教練，縱使將能目睹PSG多名球星比賽，我也不會為這場比賽而高興，事關3天之後己隊便有一場聯賽。爭取成為沙特聯賽冠軍並非易事。」據報PSG將於本月17日抵埗沙特，而勢將隨隊而來的35歲球星美斯上周已歸隊，如無意外會與下月便38歲的C朗再次交手。兩人過去15年一直是球壇兩大巨星，共12次奪得金球獎。

另外，加西亞形容C朗加盟艾納沙的意義，就像已故的巴西球王比利，在1975年以34歲之齡投紐約宇宙隊，並說：「C朗豈止是一名球員，他是當今其中一個最出色的球員。他將為沙特和中東足球帶來積極發展。他早前在曼聯、葡萄牙隊及私人事務上並不好過，如果他能在這裏找回比賽的樂趣，便已達成一個很好的目標。」

此外，49歲的馬天尼斯被委任為葡軍教練後說：「我在這裏的出發點落在曾參加過卡塔爾世界盃的26名球員，C朗是其中之一。」又稱判定人腳「在於球場上而非辦公室」。他在2007年展開教練生涯，執教過史雲斯、韋根和愛華頓，及後於2016年領軍比利時隊，曾帶領「歐洲紅魔鬼」成為「世一」達3年，最佳成績是在2018年世盃獲得季軍，但上月領軍在卡塔爾世盃分組賽出局後黯然下台。

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