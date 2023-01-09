足球｜麥巴比批法足總會長不尊重施丹　傳施丹有意執教美國 (20:05)

法國足總於上周六與法國隊教練迪甘斯續約至2026年，意味50歲的施丹未來數年都不能成為法軍教頭，而當拿格拉特被傳媒問及若施丹來電，商討成為「高盧雄雞」新帥時，他說：「我知道施丹有很多支持者，也有人等待迪甘斯離隊。施丹可隨意做自己喜歡做的事，這不關我的事。我從未見過他，我們從沒考慮與迪甘斯分手。若施丹試圖聯繫我？我甚至不會接電話。你要我向他說什麼？『你好，先生，別擔心，找另一間球會好了，我剛和迪甘斯達成合約協議。』」

基利安麥巴比其後在Twitter留言：「施丹是屬於法國的，我們不應這樣不尊重一個傳奇人物。」法國體育部長Amelie Oudea-Castera亦加入抨擊，「令人羞恥的是，對足球和體育傳奇缺乏尊重，這傷害了我們所有人」。施丹球員時代是法軍奪得1998世界盃和2000年歐洲國家盃的主力，執教皇家馬德里期間，是破天荒成為首個連奪3季歐聯冠軍的教練。

另據ESPN報道，施丹擬有意成為美國隊主帥，帶領美軍參戰2026年由美國、加拿大和墨西哥合辦的世盃。率領「花旗兵」出席卡塔爾世盃的貝夏達已於去年尾約滿離隊，目前球隊由其副手安東尼侯臣暫時領軍。

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