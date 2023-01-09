網球｜澳網放寬防疫不檢測　准確診者出賽　港一姐張瑋桓外圍賽止步 (20:55)

去年澳洲網球公開賽因跟隨當地政府嚴格防疫，令當時爭取衛冕的前世界一哥佐高域，最終因未有接種疫苗，違反當時的檢疫令被遞解出境。如今澳洲當局已全面放寬相關防疫措施下，賽會亦不再要求球員須打針，而佐高域更在日前的阿德萊德賽封王，並將於周五與主場球手基茲奧斯打熱身賽備戰澳網。

事過境遷，澳網行政總裁基格迪利昨表示：「疫情的發展已與去年截然不同，我們的目標是盡量務求令賽事回復正常化，今屆不會再要求球員及工作人員為新冠病毒檢測，只要沒感不適，球員可如過往般上陣比賽，但若感不適，當然便應該待在家中了。」

另外，澳網昨展開首輪外圍賽，其中香港「一姐」張瑋桓首次在大滿貫登場，惟力戰下以直落兩盤3：6、2：6不敵加拿大籍球手趙一羽，無緣晉級。

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