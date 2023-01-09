意甲｜拿玻里返勝軌鞏榜首優勢　史坦高域：兩名宿如天使照料森多利亞 (17:09)

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拿玻里今仗開賽僅3分鐘，便有森保安古沙在禁區遭對手拉跌，球證翻看視像裁判（VAR）後判罰12碼，但操刀的射手保列坦奴卻中柱。上仗作客國際米蘭敗陣的拿玻里力爭重返勝軌，至19分鐘終打破僵局，憑射手域陀奧森漢接應馬里奧雷爾助攻破網先拔頭籌。戰至39分鐘，森多利亞有湯馬士連干領紅被逐，此後再無力反擊，至82分鐘再因犯手球被罰12碼，中場艾利夫艾馬斯主射得手，助拿玻里鎖定2：0的勝局，賽後17戰得44分續居榜首。

森多利亞自兩大名宿米赫洛域及維埃里患癌離世後，首次迎來主場賽事。一眾球迷除揮舞兩人肖像的旗幟外，賽會亦安排球員獻花致意。全體主隊球員在熱身時亦穿上印有維埃里名字的9號球衣，主帥史坦高域則與米赫洛域3名兒子，以及球隊行政總裁兼名宿蘭拿舉起兩名已故名宿的球衣合照。

落敗的森多利亞17戰得9分位列第18位，但史坦高域稱讚麾下的表現令人自豪，「我知道兩位名宿會像天使一樣眷顧我們，這是費拉利斯球場的難忘一夜。我要感激球迷在這傷感的時刻，仍繼續支持球隊。球員的態度非常積極，而且我們10人應戰下要面對這樣強橫的對手，我相信球迷會滿意今天的表現」。

另外，次席的AC米蘭同日迎戰羅馬，雖憑皮爾卡魯魯及普比加各建一功，一度領先2：0，但至87分鐘起分別被客軍的羅渣伊賓尼斯及譚美阿巴謙破網，兩軍終以2：2握手言和。「紅黑軍團」賽後17戰得37分暫列第3。主帥皮奧利承認傷兵潮影響球隊發揮，「我們盡量不理會排名，但當然期望能有更多球員可供選擇。今天的賽果無疑令人失望，未能取勝是遺憾」。

拉素同日在主場亦在領先2：0下，遭安玻里逼和2：2，主帥沙利賽後說：「球員在精神狀態上有疲態，如何在90分鐘內維持表現是個難題，當然兩個失球也是欠缺集中而出現，但我在訓練時已告誡所有球員。」

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