英足盃｜車路士慘負曼城遭「三殺」 車迷為前帥杜曹高歌 哥帥籲給樸達時間 (15:44)

車路士3日前在英超主場0：1負曼城後，兩隊今晨於足總盃再遇各有不少輪換。曾效力及執教車路士的意大利名宿維埃里日前病逝，全隊藍戰士球員穿上印有9號的練習球衣熱身，以及賽前舉行默哀儀式，向這名宿致敬。

上仗為曼城奠勝的馬列斯，於今仗23分鐘再做剋星先開紀錄，其後祖利安艾華利斯射入12碼及菲爾科頓建功，藍月在38分鐘已領先3：0，加上馬列斯完場前再入12碼梅開二度，以4：0完勝在上半場零射門的車路士。連同英格蘭聯賽盃，藍戰士今季兩項盃賽都在第3圈被曼城淘汰，亦繼1997/98年一屆後首在足總盃第3圈出局。

車路士由前帥杜曹執教時，曾3度擊敗哥迪奧拿領軍的曼城，包括前年歐聯決賽。如今樸達執教下對藍月卻三連敗，失7球兼1球不入，比賽期間造訪阿堤哈德球場的「車迷」們，更被發現在看台上高歌時提及杜曹的名字，稱「我們曾經擁有超級的杜曹」。賽後被問到此事時，樸達稱理解球迷的沮喪，但呼籲要團結一致，「我們只能更努力做好本分，（成績欠佳）總會出現一些批評和消極情緒，這對我也是挑戰。我相信當我們表現好時，就會再次得到球迷歡呼」。

曼城主帥哥迪奧拿也公開呼籲給樸達時間，「我想對保亞利（車路士班主）說，給樸達一點時間吧。所有教練都需要時間，樸達是正確人選。我在巴塞隆拿不需要兩季來解決問題，是因為當時我有美斯在陣」。

足總盃第4圈亦完成抽籤，曼城將鬥明晨阿仙奴與牛津聯之勝方，利物浦與狼隊下周中重賽後，勝方將鬥白禮頓。曼聯則對英冠的雷丁。阿士東維拉主場爆冷以1：2不敵英乙的史提芬納治後，今屆足總盃第3圈至少有8隊英超出局，為2007/08年一屆後最多一次。第4圈將於本月27至30日上演。

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