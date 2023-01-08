籃球｜香港東方狂數印尼泗水羅浮宮51分　ABL開季四連勝 (21:30)

昨仗東方有外援巴錫避戰但無礙發揮，甫開賽便主導形勢，首節領先29：9，半場打完已拉開至60：26。及後是役貢獻13分及7個籃板的「血緣外援」基拔亦提早休息，而港將梁嘉顯上陣40分鐘攻下全場最高21分，最終以101：50狂數印尼泗水羅浮宮，以開季四戰全勝結束在新加坡的賽程，其後將赴印尼續戰次輪。

賽後梁嘉顯表示：「能在ABL上陣40分鐘是難得經驗，球隊雖俘持全勝，但絕不能因此鬆懈，必須保持應有態度及積極性，是役我們末段大幅領先時，確實多了一些『散手波』，偏離了原本戰術部署，這是我們需要注意的。」主帥柏利施域則稱讚包括梁嘉顯、徐遠征及迪維拉等本土球員，認為這仗予他們很好的作戰經驗。

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