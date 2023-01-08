足球｜法新社：C朗1月22日為艾納沙「地標」　阿布巴卡韋格賀斯傳投曼聯 (20:47)

上周艾納沙一名匿名職員透露，由於沙特聯賽只能註冊8名外援，所以仍未與屬球會第9名外援的C朗註冊，令他首次上陣無期。惟據法新社報道，艾納沙在上周五對艾爾泰前已與阿布巴卡解約，並令被英格蘭足總判罰停賽兩場的C朗得以註冊，也因此這名37歲的葡萄牙隊前鋒已停賽1場，而在本月14日對艾沙比（Al Shabab）再「坐波監」後，如無意外，他可在本月22日碰艾伊迪法首次披甲。

被放棄的阿布巴卡則據報將或以自由身加盟曼聯，但同時傳出「紅魔」亦對垂青被英冠一哥般尼借至的比錫達斯的30歲荷蘭隊中鋒韋格賀斯，而另一「橙軍」國腳鋒將迪比，傳言因不滿被巴塞隆拿教練沙維冷落，盼回巢2015至17年間曾效力的曼聯。另外，澳職球隊墨爾本勝利的36歲葡萄牙前國腳拿尼，因前十字韌帶撕裂，勢使這名曾效力曼聯的翼鋒長「唞」。

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