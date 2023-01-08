意甲｜祖雲達斯八連勝悼維埃里　文仙尼：自16歲相識情同手足 (17:48)

意甲本輪所有賽事均在賽前設默哀儀式，悼念上周五離世的58歲名將維埃里。這名意大利前國腳曾在1992至1996年效力「斑馬兵」，因此是役有大批主場球迷高舉橫額悼念這位球隊名宿。球員生涯曾與對方合作的祖雲達斯青年軍總監比索圖，賽前發言時稱讚對方在場內外都是領袖，「沒有人會忘記你的功勞和入球，你為我們帶來歡笑」。祖雲達斯最終亦憑丹尼路雷斯在87分鐘接應費達歷高基艾沙傳中破網，以1：0險勝烏甸尼斯，暫領先明晨（9日）迎戰羅馬的AC米蘭1分排次席。

意大利隊主帥文仙尼與維埃里在球員生涯效力森多利亞時已合作無間，這名58歲名將近日終打破沉默，接受《米蘭體育報》訪問時說：「只是距離米赫洛域離世不足數天，我再次失去一名兄弟，或者說是弟弟，我喜歡這樣稱呼他。我們自16歲起認識，自意大利隊青年軍及大國腳，以及在森多利亞，我們從未分離，經歷高低起跌。他受球員愛戴並勇敢面對病魔，這為所有人帶來鼓舞。他是個完美的人，我很榮幸能認識這位朋友。」意大利國家隊則在社交網上載影片，緬懷這名領軍在2021年稱霸歐洲國家盃的幕後功臣。

另外，國際米蘭同日有後衛杜費斯補時階段「擺烏龍」，作客遭蒙沙逼和2：2。客軍在80分鐘靠法蘭斯高阿沙比接應角球攻勢破網，但球證未有翻看視像裁判（VAR）下，指加利亞甸尼侵犯對手致入球無效。遭拉跌的蒙沙後衛柏保維拿，據直播片段顯示疑遭隊友絆跌，賽後引發熱議。

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