港超︱東方大勝港會晉足總盃4強 胡晉銘再建功創單季入球新高 (20:22)

面對首圈淘汰晉峰的港會，東方先有港腳孫銘謙在12分鐘窄角度抽射先開紀錄，完半場前再有吉爾吉斯中堅高素巴耶夫後上衝頂再下一城，換邊後62分鐘由中場胡晉銘近射地波埋齋，鎖定3：0勝局完場，連同盃賽取得三連勝，將於4月底或5月初4強鬥傑志。

港將胡晉銘今季為東方上陣15場入3球，是職業生涯個人單季入球新高。25歲的他期望有「表現穩定的一季」，「在球隊多了年輕球員下，自己都是時候要站出來，很想有表現穩定的一季。可能起初加盟東方時給自己壓力太大，有一兩場比賽失準就泄氣，這方面都是寶貴經驗」。東方今季縱有多名外援或主力離隊，但如今在足總盃入4強，亦已打入大年初一舉行的高級組銀牌決賽，晉銘稱球隊正選陣容其實變動不大，仍具競爭力。

另邊廂，和富大埔在菁英盃A組以1：0擊敗冠忠南區，結束各項賽事6連敗頹勢。不過大埔的球迷會「12th綠戰士」賽前一晚於社交網發聲明，表示因部分管理層對球迷欠尊重，無意嘗試聆聽了解球迷多次表達成績不滿的原因，更斥責球迷行為遭冠以「不支持球隊」、「令教練球員難受」之名加以口誅筆伐，故即時停止在球場為大埔賽事打氣，「所有旗幟、歌聲、鼓聲將不復見」。

大埔秘書長陳平回覆本報表示，起因是有中小學校長向球會反映，學生入場時聽到球迷會球迷「講粗口講得好犀利」，於是有球會職員只是向球迷會稱「希望收儉一下」。他認同球迷入場「爆粗」很慣常，並非完全不能說，故覺得球迷會今次抗議反應過大，「不再多說，隨得他們怎樣」。

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