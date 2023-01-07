足球｜迪甘斯續約法國隊至2026年　勢成隊史首教頭領軍四戰世盃 (20:11)

目前已是法國隊領軍時間第2長的迪甘斯，今正式落實續約至2026年夏天，勢帶隊至下屆由美國、加拿大及墨西哥合辦的世界盃，有望成為隊史首名領軍連續四屆出戰世盃決賽周的教頭，超越二次大戰前曾領軍3次征戰世盃的巴里奧（Gaston Barreau）。

這名1998年以隊長身分助法軍贏得世界盃的名宿，自2012年夏天頂替白蘭斯接掌「高盧雄雞」帥位，雖領軍首個大賽於2014年世盃8強止步，但及後於2016年歐洲國家盃取得亞軍，並在2018年世盃奪冠而回，執教生涯登上高峰。而隨後雖在2021年歐國盃16強出局，但在同年的歐洲國家聯賽封王，並在上月的世盃力戰至互射12碼不敵阿根廷隊取得亞軍。

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