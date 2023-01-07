英足盃︱曼聯淘汰愛華頓　堅尼諷迪基亞失誤如醉漢　傳借阿布巴卡助C朗完成註冊 (17:48)

曼聯此戰開賽4分鐘，翼鋒安東尼馬菲奧斯接應拉舒福特橫傳剷入先開紀錄。不過優勢只維持10分鐘，就因迪基亞面對敵軍傳中時，意外把球從雙腳之間溜過，被客軍的高亞迪在門前撞入空門扳平。然而紅魔終仍憑高亞迪52分鐘擺烏龍，加上拉舒福特補時射入12碼，以3：1取勝。

迪基亞此戰的失誤，被當地球迷形容為「災難級」。現時擔任球評的曼聯名宿堅尼亦狠批這名32歲門將的表現，「這犯錯令人震驚，他就像喝了幾杯一樣。他亦好像幾一名守門員被逐後，被逼客串這位置的場區球員不知如何是好的樣子」。

此外，轉戰沙特球會艾納沙的前曼聯球星基斯坦奴朗拿度（C朗），今晨未趕及於新東家對阿爾泰的聯賽上陣；這名37歲前鋒在主場貴賓區觀戰半場後，下半場到球隊更衣室以健身單車加操。他目前因停賽及球隊外援滿額問題，未知何時「地標」，然而其舊會曼聯據報有意借用陣中喀麥隆隊射手阿布巴卡，或有望騰出空間讓C朗註冊。

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