港足︱歐陽耀冲在港開足校安排赴日學法試腳 透露續爭取日本落班 (17:06)

歐冲與多名拍檔成立的「Edo Sports」，處理足球經理人等業務，今午在太子界限街遊樂場球場舉行成立足球學校的開幕禮，有逾20名學員在家長陪同下出席約一小時的體驗訓練。3名在香港聯賽落班的日籍球員到場指導學員，包括效力港超標準流浪的林遼太及剛加盟的神田夢實，以及效力港甲公民的岡本玲仁。

歐冲自2021年4月起加盟日丙球會YSCC橫濱，但過去一年半多均未獲上陣機會，他確認已跟YSCC橫濱完約離隊，「就算無得出場，但很開心可在很高水平的環境訓練，強度節奏快很多。自己已盡了力，未能上陣可能自己不夠好，未遇到一個合適用自己的教練，不過我之前從未在日本踢過比賽，都知要獲第一下信任是很困難，現在看有冇下一個機會等到」。他透露正跟另一間日本球會洽談，已傾到最後階段，並肯定下一站不是重返香港落班，「希望繼續在日本發展，因為我仲未在日本正式賽事出場，所以要再搏過，一有消息就會立即離港」。

今次成立足校，歐冲稱同時有日本經理人公司，希望將來有日籍教練赴港指導，再安排由小朋友到成人的學員到日本集訓、留學或試腳，「例如我們已跟名古屋國際學校合作，可送本地學員讀高中兼踢高中聯賽」。他透露公司旗下的港將、效力泰丙球會的梁祐維亦將會到日本試腳，以及將來嘗試邀請日本名宿如岡野雅行及三都主，以及現役日本國腳遠藤航來港交流，「因為我在日本的經理人是三浦知良的哥哥三浦泰年，這些日本名將與他關係很好，他亦很支持我在港開足校，所以今次不是隨便亂開，真的籌備了好耐。訓練不是「肥仔班」出身汗就算，是跟日本足球的方式去練，會安排功課給家長與小朋友溝通」。

Edo Sports香港分部經理為歐冲在香港08的隊友魏博強，港足2009年東亞運金牌成員吳逸凱亦到場，稱展望雙方合作，如安排香港門將到日本次級聯賽與當地門將交流。

剛加盟流浪的28歲攻中神田夢實，為歐冲在橫濱的隊友，曾征戰日乙聯賽多年，剛完約後在歐冲推薦下首次挑戰外流。他期望來港首季半年目標入5球。明日菁英盃B組對傑志，他可候命列入大軍名單。

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