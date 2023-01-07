英足盃｜卡尼一箭定江山　熱刺小勝樸茅晉級 (22:33)

主導形勢的熱刺上半場多次透過兩邊傳中球尋找機會，但全部無功而還，6次攻門零中框，反而客軍樸茨茅夫僅1次攻門便幾乎得手，但是役擔正的門將費沙科士打及時撲出保不失，半場互交白卷。

換邊後熱刺於50分鐘由哈利卡尼於禁區內妙射得手打破悶局，雖及後未能拉開比數，但全場18次攻門便靠這次唯一中框攻門，以1球小勝樸茨茅夫，晉級第4圈。

至於修咸頓則在同一時間作客另一英超球隊水晶宮，憑禾特普斯及阿當岩士唐各建一功，作客以2：1反勝。而賽前這支在英超排榜尾的球隊宣布，以800萬鎊（約7500萬港元）由薩格勒布戴拿模簽入克羅地亞國腳柯錫，簽約兩年半。這名30歲翼鋒去年底隨「格仔軍」出戰世界盃，上陣6場攻入1球及交出兩次助攻，其中季軍戰取得唯一正選上陣機會便取得奠勝球，為球隊奪季而回。

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