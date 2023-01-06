拳擊｜曹星如新年響頭炮　稱「聽到打氣聲很開心和很暖」　潘啟情先苦後甜報捷 (23:27)

出戰男子57公斤級別的曹星如，原定對手為柬埔寨隊的Vanna Liheang；惟部分海外拳手抵港後新冠快測呈陽性後，臨時改鬥去年蒙古全國賽亞軍Kharkhuu Bilguunsaikhan。他是役坐擁主場之下，甫開賽便以左右連拳擊中對手先振聲威，並一直掌控比賽節奏，首兩回合末段皆力迫對手到角落展開強攻。儘管對手在第3回合積極反撲，但「神奇小子」與對手保持拉鋸，最終經裁判一致裁定，以5：0擊敗對手，開年首戰旗開得勝。

相隔超過4年再次在主場獻技，曹星如說道：「聽到很朋友的打氣聲，很開心，很暖！即使在擂台被打中，聽到大家的打氣聲便立即集中重新搶攻，體力也更快恢復。」他自2018年底宣布重返業餘拳擊後，先後經歷東京奧運資格賽、陝西全運及亞洲賽等大賽洗禮。縱然此戰絕對優勢下得勝，他賽後仍道出自己的老毛病，「很多時還時會在擂台『發台瘟』，停在對手面前觀察舉動，但變相會猶豫和不夠主動，後段教練提醒出拳要更頻密，嘗試搶回節奏」。

這名35歲「神奇小子」又說，自己的年齡不再是「小子」，但希望日後繼續保持當日締造連勝的赤子之心，「有點年紀了，但心態仍要保持年輕，找回以前那團火，跟對手拚過」。曾以打進東京奧運為目標的他表示，今年會以9月的杭州亞運為目標，冀透過該賽事奪得巴黎奧運入場券，另會爭取出戰在烏茲別克舉行的世界賽。

同樣從職業賽場回歸的潘啟情，則繼2015年後再次披起港隊戰袍，在51公斤級別迎戰曾在2021年亞洲賽掛銅的蒙古代表Orkhontungalag Unubold。26歲的他在首回合面對對手狂攻，但及後搶回上風扭轉局面，最終獲裁判裁定以4：1勝出。2019年曾挑戰世青金腰帶的他，賽後承認奧運模式拳賽節奏明快，加上熱身不足，早段確實吃了不少苦頭，「本想自己擁有出戰10回合的經驗，又對打過世界冠軍，想不到原來短短3個回合的賽事都不容易」。以重返職業擂台為目標的他透露，未來數月計劃於菲律賓或泰國尋覓比賽機會。

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