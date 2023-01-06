足球｜C朗加盟艾納沙後首戰未列名單 或有特權獲沙特准未婚同居 (22:19)

C朗與洛迪古絲現育有5名子女，但二人仍未結婚，根據沙特法律，未婚者不能同居。不過西班牙《艾菲通訊社》報道，諮詢了兩名不願公開姓名但精通民法的沙特律師意見，他們表示近年當局已很少干涉外籍人士這類問題，不少沙特聯賽的外援都享有類似放寬待遇，加上以C朗在全球的地位，沙特政府很大機會格外開恩。C朗的新東家艾納沙原定昨晚聯賽對艾爾泰，但因當地大雨關係，在賽前約兩小時宣布延期24小時，於今晚11時舉行，C朗有隨隊乘隊巴抵達比賽球場，但未列正選及後備名單。

另邊廂，C朗的前東家曼聯昨落實冬季轉會窗第一名新兵，由水晶宮借入29歲前英格蘭隊門將畢蘭特至季尾，填補早前提早結束外借、返回紐卡素的杜巴夫卡之空缺。畢蘭特曾為英軍上陣9次，但今季未獲上陣，將成為迪基亞之後的「紅魔」二號副選門將。

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