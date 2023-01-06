NBA｜塔圖三雙領綠軍挫獨行俠　杜蘭特占士明星賽首輪投票稱王 (20:10)

塞爾特人賽前遭遇兩連敗，此戰首節雖被盧卡當錫取得11分，但獨行俠只有3名球員取得進帳；相反，「綠軍」該節7將得分，把分差逐步拉開，並在塔圖、格蘭威廉斯及保格當半場得分「上雙」下，以64：46領先。

三分球命中率成獨行俠本仗的致命傷，全場出手32次僅得7球命中（21.9%）。對上兩次主場鬥綠軍均以絕殺三分球奠勝的當錫，今仗更是6投0中，並在球隊大勢已去下，第4節提早退場休息。塞爾特人終在塔圖收穫29分、14個籃板及10次助攻，3項數據均為全場最高，更是繼2021年4月對芝加哥公牛後再錄得三雙，助球隊以29分優勢大勝，續居東岸首位。

此外，下月中舉行NBA明星賽公布首輪公眾投票結果，布魯克林籃網星將杜蘭特及洛杉磯湖人的「大帝」勒邦占士分別獲得逾310萬票，成為東、西岸票王。至於杜蘭特的隊友艾榮，則與金州勇士後衛「咖喱仔」史堤芬居里分別在東、西岸的後場球員得票中領先。

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