港超︱前港足先生伊高沙托尼返港加盟傑志 流浪簽日本前小國腳神田夢實 (17:37)

伊高沙托尼是日職巴西籍名將艾仙度沙托尼之子，於2017年來港加盟和富大埔，2018/19球季助該區隊首奪港超冠軍，同季當選香港足球先生，其後轉投富力R&F，2021年助梅州客家由中甲升上中超，去年中效力日乙球隊甲府風林半季，隨隊贏得日本天皇盃冠軍。

傑志主教練朱志光歡迎伊高加盟，表示此子過去在港超已證明能力，「我認為他很適合傑志的踢法，期待他與球隊一眾攻擊球員有化學作用」。伊高稱很高興能重返香港加盟傑志，「暫別香港後，我在外獲得的經驗幫助我回來成為更好的球員。傑志是爭勝球隊，我已準備好協助球隊達成目標」。

另邊廂，標準流浪跟兩名巴西籍外援亞加斯圖及賈思浩提早解約後，繼日前從港甲凱景簽入韓籍守將朴鍾範，今落實從日丙YSCC橫濱羅致日本前小國腳神田夢實，將披44號球衣。28歲的神田司職進攻中場或前鋒，青訓出身日職北海道札幌岡薩多，與球星南野拓實同期入選日本隊青年軍，出戰過亞少盃外圍賽及決賽周兼有入球，2011年參與日本U17集訓營。至於榜尾區隊深水埗宣布5名球員本月離隊，包括麥富城、諸榮祖、周泊鈞、屠駿翹及林俊維。

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