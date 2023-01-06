英超︱車路士負曼城 近8場僅一勝傷兵達10人 樸達欣慰小將們踢出拼勁 (15:55)

近况低迷的車路士有中場美臣蒙特因傷未列大軍名單，開賽僅5分鐘已有倒戈的史達寧拉傷被換出，22分鐘輪到基斯甸普列錫傷出，不過換入的19歲中場小將卓古美卡於完半場前起腳中柱。上半場互無紀錄，曼城射手艾寧夏蘭特於藍戰士老將堤亞高施華嚴防下「無啖好食」，「藍月」換邊後連換數人，當中兩名後備入替的翼鋒於60分鐘合力打破僵局，基亞利殊在左路傳中，馬列斯門前掃入。樸達於落後下於68分鐘換走古古列拿及初段入替史達寧、表現沉寂的奧巴美揚，再換入兩名小將奧馬利赫捷臣及李維士賀爾，但最終未能扳平比數，終負0：1。

車路士近8場英超僅一勝只取6分，賽後17戰25分跌至第10名，落後第4的曼聯多達10分，爭下屆歐聯席位愈見嚴峻。在蒙特、史達寧及普列錫受傷後，傷兵名單累計至少多達10人。樸達承認從未經歷過傷兵問題如此嚴重，但稱不會以此抱怨，並讚揚過多名小將是役表現落力，「今場很艱難，但一眾年輕球員在場上付出了一切，除了賽果，其餘有很多方面都做得很好，我為他們的表現感到驕傲」。他稱現時不會考慮能否爭入前4，會專注應付緊接逐場比賽。

車路士昨落實由摩納哥簽入21歲法籍中堅班洛特巴迪亞舒尼，簽約長達7年半。不過，力斟阿根廷世界盃冠軍中場安素費南迪斯一事上卻觸礁，遭對方效力的賓菲加主帥舒密特公開批評斟介方式缺乏尊重，單方面利誘球員轉會，又未能支付違約金的轉會費。

另邊廂，曼城重返勝軌後，以17戰39分，追至落後阿仙奴5分，且雙方仍未在兩場聯賽交手。對於換入兩名球員合力奠勝，領隊哥迪奧拿賽後在調動得宜上笑言自讚是天才，「上半場我們踢得很草率，缺乏節奏，我半場時跟助教談過要做些改變，下半場表現就好多了」。他又稱，5年內贏得4次英超後，要推動球員並不易事，讚麾下至今仍表現努力。曼城緊接於下周一於足總盃第3圈，重返主場再鬥車路士。

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