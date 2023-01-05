轉會︱艾納沙外援滿額　匿名職員：會方未為C朗註冊 (23:06)

該匿名的艾納沙職員說：「由於沒有外援的空缺，所以會方仍未為C朗註冊。若要成事，其中一名外援就得離隊，方法是他被賣走或終止合約。」馬沙利普夫將極可能是犧牲者，事關他已讓出其7號戰衣予C朗，據報將會改穿77號球衣比賽。艾納沙隊內出名的外援有哥倫比亞籍門將奧斯賓拿，以及喀麥隆隊隊前鋒阿布巴卡等。此外，據報艾納沙亦垂青C朗的祖雲達斯前隊友哥倫比亞國腳中場古達度。

C朗已無緣艾納沙明晨主場對阿爾泰，又因被英格蘭足總判罰停賽2場的處分需在沙特執行，意味他需多等半個月才能為艾納沙「地標」。另外，與女友一起初到貴境的C朗疑已犯法，理由是據沙特法例，未結婚的男女被禁同住。

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