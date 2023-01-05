ABL｜麥洛連再得雙雙　東方挫澳門黑熊締兩連勝 (22:52)

相隔兩年再戰ABL的東方，周一首戰大勝泰國曼谷老虎31分，此戰面對首戰敗陣的澳門黑熊，戰情更為緊湊。東方首節中段打出一波8：0攻勢後，一度領前對手7分，但在澳門黑熊窮追猛打下未能拉開差距。東方靠哥倫比亞國手托查摩利路斯及曾效力甲一南青的麥洛連首兩節各得10分，上仗得分最高的巴錫則取得9分，半場以47：40領先。

東方第3節中段收起巴錫後，反遭敵軍逆襲。澳門黑熊的新加坡籍血緣外援Jenning Leung及美籍的Isaiah Wade接連三分投射得手，當中後者單節更獨取13分，令「藍軍」陷入苦戰。不過，曾於2016/17球季奪冠的東方，在末節及時調整；憑4名洋將基拔、麥洛連、摩利路斯及巴錫合力打出12：0的攻勢。巴錫該節取得14分，包括命中3個三分球，協助東方以6分優勢拿下第2勝。

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