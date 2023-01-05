足球︱涉31年前襲擊伴侶　美國世盃主帥受查　雷拿母認愛子心切「篤灰」 (19:00)

貝夏達美國時間周三（4日）在社交網發聲明，承認於1991年就讀北卡羅萊納大學時，與現成為其妻子的女友在酒吧發生爭執，繼而演變成肢體衝突，其間曾用腳踢對方。他承認在事件中犯錯，兩人現走過25年愉快婚姻，並同時指控有人在去年底世界盃試圖藉此事「把他拉下台」，已跟與妻子配合足總調查，因此決定把事件公開，讓大眾了解真相。

貝夏達世盃曾不點名批評有球員態度欠佳，經全隊投票後才得以留在大軍，外媒普遍認為該球員為當時未受重用的基奧雲尼雷拿。他的母親丹尼莉（Danielle Reyna）翌日發聲明，承認上月向美國足總總監史超活重提此事，並透露貝夏達妻當年是其大學校隊隊友兼室友，深知她事後承受的創傷。惟她強調原意非要逼對方下台，只是當時不忿兒子飽受外界抨擊，對事件被公開深感抱歉，「本以為對話會保密，沒料會引起調查，感覺被一名數十年的好友出賣」。

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