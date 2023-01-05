意甲｜國際米蘭破拿玻里不敗身　36歲迪斯高膺功臣冀留隊 (17:38)

兩軍剛出戰世界盃的球員在今仗悉數歸隊，其中主隊有阿根廷隊射手拿達路馬天尼斯回歸任後備，比利時隊前鋒盧卡古則擔正，與老將迪斯高合作攻堅。力爭延續不敗走勢的拿玻里則有主帥史巴列堤倒戈，前線續由季初表現大勇的域陀奧森漢及基華拉斯基利亞等掛帥。開賽3分鐘主隊有盧卡古傳中，但後上的迪馬高禁區內施射未能命中。兩軍其後互有攻勢，包括主隊的達美安及盧卡古射門高出，以及拿玻里中場施連斯基遠射，但均未能破網，兩軍半場互交白卷。

國際米蘭在換邊後終打破僵局，憑迪馬高在左路傳中，後上的迪斯高迎頂破網先拔頭籌。落後的拿玻里積極反撲未能追平，多次被主隊門將奧拿拿力挽狂瀾，終以0：1敗走米蘭，除吞下今季聯賽首敗外，賽後與次席的AC米蘭僅相差5分，下周一作客森多利亞力爭重返勝軌。

36歲的迪斯高自2021年加盟國際米蘭後，至今在聯賽累積20球進帳，超越隊史所有35歲或以上球員在意甲的入球總和（19球）。這名波斯尼亞隊名將的合約將於今年6月屆滿，賽後被問及會否留隊時說：「只有我能為球隊繼續帶來改變和不同，便會繼續留效。事實上我們在上半場有多個機會，因此證明是值得取勝的。」至於同樣今夏約滿的後衛史堅尼亞至今仍未續約，更據報獲巴黎聖日耳門（PSG）青睞，國際米蘭總裁馬路達稱有信心對方將留效。

另外，同日排第3的祖雲達斯憑前鋒米利克的絕殺，作客以1：0險勝克雷莫納，賽後少拿玻里7分，而拉素作客萊切雖憑恩莫比尼開賽11分破網先拔頭籌，但下半場連失兩球以1：2敗陣，賽後16戰得30分，被國米超前3分跌落第5，但以較佳得失球力壓同分的第6位球隊羅馬。

拉素主帥沙利賽後承認敗仗對球員如當頭棒喝，「我們在前30分鐘有高水平的表現，並創造了很多機會，但下半場卻走樣讓對手反擊。球員的心態是勝負關鍵，這是我們在今季要應對的難題，無奈地今日再次出現，這與戰術沒有任何關係」。至於主場出擊的費倫天拿，則被蒙沙逼和1：1，賽後暫列第10；烏甸尼斯則在主場以1：1賽和安玻里，客軍有森多利亞借將卡佩圖地標亮相並交出助攻，聯賽近3仗不敗。

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