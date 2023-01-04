意甲｜AC米蘭復賽首擊挫沙蘭力坦拿　「Sam哥」奧祖亞意甲處子戰吞敗 (21:42)

AC米蘭是役仍有包括伊巴謙莫域在內共6名傷兵，沙蘭力坦拿亦有3名「十字兵」，以及上輪聯賽領紅的意大利前國腳簡達華停賽缺陣。米蘭是役有兩名戰畢世界盃決賽的法國國腳前鋒基奧特及後衛迪奧靴南迪斯助陣，沙軍則有剛來投的墨西哥國腳門將奧祖亞上演正式賽事「地標戰」。

米蘭甫開賽已佔上風，中場東拿利先於10分鐘助攻予翼鋒拉菲爾利亞奧先開紀錄，再於5分鐘後接應隊友傳送拉開比數，半場領先兩球。換邊後米蘭主導形勢下錯失多次入球良機，反觀沙軍反擊乏力，在76分鐘有翼衛杜馬高巴達歷踢人領紅，但球證經視像裁判（VAR）覆核下推翻改判黃牌。

毋須在末段踢少1人下，沙軍反而於83分鐘藉下半場僅有的一次反擊機會，由前鋒費達歷高邦拿索尼近門接應傳中球，左路窄角度射入追近比數，但最終未能平反敗局，米蘭作客以2：1小勝而回。

同日另一仗早場，森多利亞作客憑前鋒加比亞甸尼及後衛奧基爾路各建一功，以2：1擊敗薩斯索羅，取得自10月底以來首捷，亦是今季第2場勝仗，16戰得9分暫壓過明晨才出戰的克雷莫納，升上榜賽榜尾三的第18位。

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