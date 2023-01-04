英超｜曼聯大勝般茅聖誕新年快車全勝穩佔第4 坦夏格未滿意籲踢得更聰明 (18:15)

曼聯在2023年首仗作多個輪換，一對中堅哈利馬古尼及域陀連迪路夫復任正選，阿根廷世界盃冠軍成員利辛度馬天尼斯在賽前拿着獎牌亮相，在奧脫福球場接受群眾祝賀。

紅魔於23分鐘先開紀錄，基斯甸艾歷臣左路罰球傳中，卡斯米路近射得手，加上49分鐘勞基梳爾後上建功，攻入今季開齋球，以及拉舒福特完場前埋齋，以3：0大勝般尼茅夫，在聯賽四連勝及於主場各項賽事豪取7連勝，賽後17戰35分續排第4，追至與多踢一場排第3的紐卡素同分，兼拉開熱刺5分及利物浦7分。

曼聯連同英格蘭聯賽盃近4仗全勝兼一球不失，今季英超第8場零失球，追平上季全季聯賽不失球場數。續屢救險球的門將迪基亞為紅魔第510場上陣，成隊史最多上陣球員第10位。拉舒福特在職業生涯首次連續4場有入球。迪基亞及梳爾均稱，感覺隊友重拾信心，爭勝決心強烈。

不過坦夏格則認為表現仍有改善空間，「老實說， 球隊今場表現不算好，應該要踢得更聰明，應該取得更多入球，而且領先兩球時給對手有太多進攻空間，若不是迪基亞做出精彩撲救，有可能會失1、2球」。至於雲迪碧克今仗正選但被鏟傷於完半場前被換出，坦夏格承認這名荷蘭中場傷勢並不樂觀。紅魔緊接將於周六足總盃第3圈續在主場迎戰愛華頓。

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