英超｜阿仙奴悶和紐卡素　阿迪達批兩12碼未獲判 (17:38)

賽前聯賽六連勝的「兵工廠」，今迎戰紐卡素全場佔據主動，但受制對方嚴密防守下，全場17次攻門僅4次中門，但都未能轉化成入球，而是役末段阿仙奴中堅加比爾馬加希斯及中場格列沙加，均分別曾在禁區內被對手拉跌，球證均在未有主動翻看視像裁判（VAR）下決定沒有12碼。

賽後阿迪達狠批道︰「無疑是兩次極具爭議的判決，因明顯就是兩次12碼，非常清楚。」不過，他亦不忘稱讚麾下表現，「己隊在場上很好的利用球場的空間，製造了不少好的組織及機會，只是未能取得入球，我對他們的表現感自豪」。「喜鵲」主帥艾迪賀維則表示︰「麾下的防守非常出色，不論是佈防或意志上。我們看得到阿仙奴的組織力有多強，因此堅固的防守非常重要。」

阿仙奴失分後，暫以17戰得44分續居首，領先明晚才出戰的次席曼城8分，而球隊下輪將要作客惡鬥熱刺上演北倫敦打吡。

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