轉會｜C朗亮相艾納沙歡迎儀式座無虛席　稱「在歐洲工作已完成」　迎亞洲新挑戰 (17:14)

C朗今晨在加盟艾納沙的歡迎儀式亮相，接近3萬人坐滿該隊主場的默索爾公園球場。此前他先出席在艾納沙的首場記者會，稱很自豪在人生作出這重大決定，視加盟艾納沙為在亞洲展開的新挑戰，又提及「在歐洲的工作已經完成」，「我已效力過全球最好的球會，以及贏盡一切」。他亦反駁無球會斟介說法，透露獲很多歐洲以至全球的球會羅致，「有來自巴西、澳洲、美國和葡萄牙的球會都想嘗試簽下我，但我最終選擇了艾納沙」。

對於外界批評C朗在職業生涯尾聲落戶沙特只為金錢，他承認得到一份獨一無二的合約，「因為我是獨一無二的球員，這對我正常不過」，認為外界對沙特足球了解狹隘，「來到沙特踢波不代表是我職業生涯終點。很多人發表評論，但根本不了解這地方的足球水平，我知道沙特聯賽競爭非常激烈，我看了很多比賽。在卡塔爾世界盃，唯一擊敗冠軍（阿根廷）的球隊就是沙特阿拉伯」。下月中將38歲的C朗與曼聯解約後，以自由身簽約艾納沙兩年半，據報年薪破紀錄高達2億歐元（約16.5億港元）。

記招後C朗穿上艾納沙的黃藍色主場7號球衣，經過寫上「CR7」及其全名的通道步入球場，聯同女友洛迪古絲及4名子女走到台上向近3萬名觀眾致意。C朗發表講話時稱感受到球迷歡迎他與家人，期望享受足球，為這國家人民帶來快樂。

他其後將數個即場簽名的足球踢向球場四方給幸運兒，然後隨即參與在新東家的首課操練。C朗於更衣室與主教練魯迪加西亞和一眾新隊友會面後表示已準備就緒，「只要教練許可，我希望1月5日的比賽可以上陣」。沙特聯賽榜首的艾納沙下仗為明晚11時對艾爾泰，但據報C朗較大機會於本月15日對艾沙比的榜首大戰才粉墨登場。

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