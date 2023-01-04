NBA｜字母哥轟55分寫里程碑　罰球射16次僅失1球認下苦功　領公鹿挫巫師 (19:47)

字母哥此役33投20中，在罰球線上16次起手只失1球，最終拿下生涯最高的55分，距離米高列特的隊史紀錄只差2分。這名28歲前鋒更是繼張伯倫、比羅、韋斯特布克後，NBA歷來第4名能夠連續3場取得至少40分、10籃板、5助攻的球員。

對於自己得分創新高，字母哥直言主因是自己針對罰球下苦功，「我只是努力把罰球命中率提升，盡我所能攻擊禁區，幫助隊友製造機會，讓他們在三分線外有更多空檔」。

新奧爾良塘鵝宣布錫安威廉臣在周二負費城76人一役中拉傷右大腿，料休息至少3周。至於球隊另一主將恩格林自去年11月起，因左腳姆指有傷而缺陣，主帥韋利格連透露他可以簡單練習，但仍未能與球隊完成一課操訓。

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